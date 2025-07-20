Uşak'taki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Uşak'taki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta Belkaya ve Dağdemirler köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. 500 hektar ormanlık alanın korunmasına rağmen, 30 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü.

Uşak'taki orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Belkaya ve Dağdemirler köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 39 arazöz, 3 iş makinesi, 17 ilk müdahale aracı, 1 uçak, 6 helikopter ve 243 personel sevk edildi.

Havanın kararmasının ardından, hava müdahalesi sona ererken ekiplerin karadan müdahalesi devam etti. Ekipleri uzun uğraşları sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangında 500 hektar ormanlık alanın zarar görmesi engellenirken, 30 hektarlık ormanlık alan ise yangında zarar gördü. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Polis güçleri Süveyda'da kontrolü sağlamaya başlarken ABD'den Suriye'ye çağrı

Savaşçılar bölgeden çekilirken ABD'den Suriye'ye yeni çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı

Yönetimi kadınlar devraldı, erkeklerin girişi yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.