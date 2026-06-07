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Uşak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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Uşak'ta yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve para nakline aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Uşak'ta yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, toplumsal huzuru tehdit eden her türlü suç oluşumuna karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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