Uşak'ta park halindeki araca çarpan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı

Uşak'ta yabancı plakalı bir otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaşananlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen L 903 VZ yabancı plakalı otomobil, cadde üzerinde park halinde bulunan 64 ACL 133 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan hafif ticari araç, burada bekleyen 4 kişiye çarptı. Otomobil ise refüje çıkarak durabildi. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.B. (38), M.T. (32), C.Y. (40) ve C.B. (47), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarpması, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın kaldırımda bekleyen kişilere çarptığı anlar yer aldı.

Yaralanan 4 kişinin, olay yerinin yakınındaki bir inşaatta çalışan işçiler olduğu ve malzeme gelmesini bekledikleri öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı