Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Operasyonlar kapsamında bin 177 adet sentetik bonzai ve bin 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uşak'ta düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bin 177 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin bir diğer çalışmasında ise Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durdurulan 2 şüphelilerin çantalarında yapılan aramada bin 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 6 şüpheliden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
