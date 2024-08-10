Uşak'ta Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta kamyonete yandan çarparak devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak- Ankara karayolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkezden Banaz istikametine gitmekte olan İsmail Eker (59) idaresindeki 64 FL 129 plakalı traktör, aynı istikamette ilerlemekte olan H.O. (58) yönetimindeki 03 RC 044 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje çıkarken, traktör ise devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede traktörün altında kalan sürücü İsmail Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma ekiplerince Uşak-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eker'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. - UŞAK