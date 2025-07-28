Uşak'ta Toprak Kaymasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Şüpheli Mahkemeye Sevk Edildi

Uşak'ta Toprak Kaymasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Şüpheli Mahkemeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak’ta 26 Temmuz’da meydana gelen toprak kayması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. İş yeri sahipleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta toprak kayması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Temmuz günü akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir hazır beton firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir sebeple 4 kişi toprak altında kaldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince şantiye çalışanları tarafından toprak altından çıkartılan A.E., Yaşar D. ve H.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede ise Kemal Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, iş yeri sahipleri M.A. ile F.E., iş yeri güvenlik görevlisi U.Ş. ve olay sırasında şantiyede olan M.T. ile H.İ.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T., U.Ş. ve H.İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iş yeri sahipleri M.A. ile F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi

Bursa'nın kabusu bitmiyor! Bir acı haber daha geldi
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış

Bakan Yerlikaya orman yangınların çıkış nedenlerini tek tek açıkladı
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı

Yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı, linçten zor kurtarıldı
Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım

Yeşil vatan yanarken etkileşim uğruna yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'daki orman yangınında yaşanan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da vahim manzara! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.