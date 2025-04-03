Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi hakkında karar verildi

Boykot soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi
AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Türkiye'de yapılacak

Avrupa Birliği'nin kritik zirvesine Türkiye ev sahipliği yapacak
CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP'den yeni karar: Her hafta sonu bunu yapacağız

Uşak'ta Tırla Otomobil Çarpıştı: İki Kişi Ağır Yaralandı

Uşak'ta Tırla Otomobil Çarpıştı: İki Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak-İzmir karayolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 79 yaşındaki sürücü ve 76 yaşındaki eşi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpma sonucu otomobilde bulunan karı koca ağır yaralandı.

Kaza, Uşak- İzmir karayolu Güre köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö (79) yönetimindeki 35 PLV 95 plakalı otomobil Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeyken Güre köyü yakınlarına geldiğinde aynı istikamette seyir halinde olan K.G. (25) idaresindeki 42 AOD 893 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan sürücü ve eşi F.Ö. (76) çıkarıldıktan sonra 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.