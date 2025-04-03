Uşak'ta Tırla Otomobil Çarpıştı: İki Kişi Ağır Yaralandı

Uşak'ta otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpma sonucu otomobilde bulunan karı koca ağır yaralandı.

Kaza, Uşak- İzmir karayolu Güre köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö (79) yönetimindeki 35 PLV 95 plakalı otomobil Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeyken Güre köyü yakınlarına geldiğinde aynı istikamette seyir halinde olan K.G. (25) idaresindeki 42 AOD 893 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan sürücü ve eşi F.Ö. (76) çıkarıldıktan sonra 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - UŞAK