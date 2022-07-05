Tekstil fabrikasını alevler sardı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uşak'ın Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi. Olay yerinden ilk gelen görüntüler şu şekilde: Ayrıntılar geliyor... AA / Mehmet Çalık - 3. Sayfa İtfaiye Uşak 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekstil fabrikasını alevler sardı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.