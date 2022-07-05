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Tekstil fabrikasını alevler sardı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti

AA - 3. Sayfa
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Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Uşak'ın Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi.

Olay yerinden ilk gelen görüntüler şu şekilde:

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti

Tekstil fabrikasını alevler sardı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti

Ayrıntılar geliyor...

AA / Mehmet Çalık - 3. Sayfa

İtfaiye Uşak 3. Sayfa Güncel Haberler

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