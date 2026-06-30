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Uşak'ta çıkan yangında 300 dekar ekili alan zarar gördü

Uşak'ta çıkan yangında 300 dekar ekili alan zarar gördü
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Uşak'ın Fakılı köyü yakınlarında çıkan yangında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yaklaşık 300 dekar arpa ve buğday ekili alanı yok etti. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Uşak'ta tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında yaklaşık 300 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Fakılı köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki arpa ve buğday ekili arazilere sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait 7 arazöz, itfaiye ekipleri ile su ikmal araçları sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangında yaklaşık 300 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü. Yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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