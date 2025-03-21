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Uşak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 232 Sikke Ele Geçirildi

Uşak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 232 Sikke Ele Geçirildi
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Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 232 adet Osmanlı ve Roma dönemine ait sikke ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli R.G. gözaltına alınarak, tarihi eserler Uşak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 232 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, Banaz ilçesinde ikamet eden R.G.'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yakalanması amacıyla Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edilen R.G. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 232 adet Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi objeler Uşak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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