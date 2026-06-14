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Uşak'ta otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü

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Uşak'ın Eşme ilçesinde tankerle otomobilin çarpışması sonucu 89 yaşındaki otomobil sürücüsü Ethem Ruhi Sarıhan olay yerinde hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta tanker ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (32) idaresindeki 16 ARA 901 plakalı tanker ile Ethem Ruhi Sarıhan (89) yönetimindeki 45 H 0042 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Ethem Ruhi Sarıhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sarıhan'ın cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tanker sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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