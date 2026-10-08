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Uşak'ta polis ve jandarma 249 okul çevresinde güvenlik denetimi yaptı

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Uşak'ta polis ve jandarma 249 okul çevresinde güvenlik denetimi yaptı
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Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 249 okul çevresinde güvenlik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 83 ekip ve 119 kolluk personeli görev alırken, uygulamaların eğitim-öğretim yılı boyunca süreceği bildirildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortak çalışmaları kapsamında, polis ve jandarmanın sorumluluk alanında bulunan 249 okulda 83 ekip ve 119 Güvenli Eğitim Koordinasyon kolluk personeli görev yaptı. Çalışmalarda okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik kontroller yapılırken, okul giriş ve çıkışlarında trafik düzeni ve güvenli ulaşım konusunda da denetimler gerçekleştirildi.

Okul çevrelerinde çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek kişi, yer ve unsurlara yönelik kontroller yapılırken, okul yönetimleri, öğretmenler, veliler ve kolluk birimleri arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan paylaşımda öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrollerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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