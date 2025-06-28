Uşak'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan otomobil sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karma Sanayi Bölgesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 64 LK 503 plakalı otomobil, park halinde bulunan 35 EVZ 25 plakalı kamyona çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yapılan inceleme otomobil sürücüsü M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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