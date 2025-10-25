Haberler

Uşak'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi'nde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dikilitaş Mahallesi 1. Özdoğan Sokak ile 4. Demet Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. (42) yönetimindeki 64 ADZ 298 plakalı otomobil, 4. Demet Sokak üzerinde seyir halindeyken kavşağa geldiği esnada, Y.T. (19) idaresindeki 64 AEY 806 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
