Uşak'ta Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil tarlaya devrildi. Sürücü ve yolcu konumundaki 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu konumundaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak- Ankara karayolu Ortaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü. (60) yönetimindeki 45 AT 068 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan H.H.A. (17) ve M.A. (54) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

İBB'ye yeni operasyon! Ünlü sanatçının kardeşi de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boksör, esnafı dükkanında öldüresiye darbetti

Boksör, esnafı dükkanında öldüresiye darbetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.