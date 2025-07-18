Uşak'ta Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Yaralı

Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu konumundaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak- Ankara karayolu Ortaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü. (60) yönetimindeki 45 AT 068 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan H.H.A. (17) ve M.A. (54) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK