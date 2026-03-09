Haberler

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Güncelleme:
Uşak-Sivaslı karayolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu Uzunoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. (38) idaresindeki 64 AEE 112 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan R.K. (44) yönetimindeki 35 ATA 293 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 64 AEE 112 plakalı otomobil karşı şeride geçerek şarampole düşüp dururken, diğer otomobil ise kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücüler ile 35 ATA 293 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (13), T.K. (39) ve M.K. (16) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

