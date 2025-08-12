Uşak'ta Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ta Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için zorlu bir mücadele veriyor.

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için cansiperane mücadele veriyor.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık Köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan hem TSK'ya hem de Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri ile karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve ekiple müdahale ediliyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
