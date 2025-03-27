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Uşak'ta Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyü yakınlarında bulunan Şekerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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