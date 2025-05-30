Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 518 kullanımlık A4 bonzai, 142 gram metamfetamin, 67 adet sentetik ecza, bir miktar kokain, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği düşünülen 10 bin TL ve 50 Euro ele geçirildi. Operasyon kapsamında adreste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK