Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile kamyon çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

UŞAK - Uşak'ta kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Banaz ilçesine bağlı Paşacık Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.D. yönetimindeki 45 ABL 660 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 64 FP 959 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonette yolcu konumunda bulunan Ramazan Yılmaz sıkıştığı yerden çıkartıldı. 112 sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kamyon sürücüsü A.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Banaz Uşak İtfaiye Ölüm Soruşturma Gözaltı Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title