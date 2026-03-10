Haberler

Uşak'ta çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Uşak'ta çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
Güncelleme:
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Elmalıdere Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 66 bin 200 kaçak makaron ve 10 bin gram kaçak tütün ele geçirdi. İki kişi hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet nedeniyle adli tahkikat başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda edinilen bilgiler çerçevesinde Elmalıdere Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 66 bin 200 kaçak makaron, 10 bin gram kaçak kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Y. ve A.Ş. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
