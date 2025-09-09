Haberler

Uşak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kamu düzeni, vatandaşların güvenliği ve kurumlar arası iş birliği gibi konular değerlendirildi.

Uşak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda birçok konu değerlendirildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, il genelinde kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, güvenlik güçleri tarafından sürdürülen faaliyetler değerlendirilerek, vatandaşların huzur ve güvenliği için alınacak tedbirlerin koordineli şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
