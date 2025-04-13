Uşak'ta Feci Kaza: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada, karı-koca hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Uşak- Eşme karayolu İnay köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö. (26) idaresindeki 64 LT 767 plakalı otomobil Ulubey'den Eşme istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen İ.K. (66) yönetimindeki 45 K 5693 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 64 LT 767 plakalı otomobil savrularak istinat duvarına çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 64 LT 767 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Gülümser Arıkan (52) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan Mustafa Arıkan (55), M.Ö. (28) ve otomobil sürücüleri Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gülümser Arıkan'ın eşi Mustafa Arıkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK