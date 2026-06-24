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Uşak'ta düzensiz göç denetiminde 375 kişi kontrol edildi

Uşak'ta düzensiz göç denetiminde 375 kişi kontrol edildi
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Uşak'ta haziran ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 130 araç ve 375 kişi kontrol edildi, 2 Suriye uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı.

Uşak'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde 130 araç ve 375 kişi kontrol edilirken, 2 Suriye uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında haziran ayı içerisinde Uşak İl Göç Müdürlüğü ile koordineli olarak denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde toplam 130 araç ve 375 şahıs sorgulanırken, denetimler sonucunda 2 Suriye uyruklu şahsa "Yol İzin Belgesiz Seyahat Etmek" suçundan idari para cezası uygulandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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