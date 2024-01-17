Uşak'ta Dükkan Sahibi ile Kiracı Arasında Çıkan Tartışmada 5 Kişi Yaralandı

Uşak'ta dükkan sahibinin, kiracısından dükkanı boşaltmasını istemesi sebebiyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, bugün Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkan sahibi G.K. yanında akrabaları olan E.K. ve E.K. ile kiracısı T.Y.'nin yanına giderek dükkanı boşatmasını istedi. Burada dükkan sahibi ve kiracı arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya dönüşen olayda kiracı T.Y. bıçakla, Y.Y., A.E., E.K., G.K. ve E.K. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK