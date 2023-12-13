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Uşak'ta bakkalı öldüren şüpheli tutuklandı

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Uşak'ın Eşme ilçesinde bir bakkalı öldüren yabancı uyruklu şüpheli, saklandığı yerde yakalandıktan sonra tutuklandı. Cinayet zanlısı, bakkal sahibi ile eşinin mesajlarını yakaladığını ve arbede sonucu bıçakladığını iddia etti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bakkalı iş yerinde öldüren yabancı uyruklu şüpheli, saklandığı yerde yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Aralık günü Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bakkala alışveriş yapmak için giren E.P., bakkal içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. E.P.'nin, 112 Acil Çağrı Merkezini araması sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından bıçaklananın bakkal işletmecisi olan Rıdvan Sosa (38) olduğu tespit edildi. Sosa, 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıdvan Sosa kurtarılamadı.

Katil zanlısı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısının kimliğini belirleyen polis ekiplerince, yabancı uyruklu cinayet zanlısı A.K. (29) Denizli ilinde saklandığı yerde yakaladı. Denizli'den Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen katil zanlı A.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayet zanlısı A.K. ifadesinde bakkal sahibi maktul ile eşinin mesajları yakaladığını, daha sonra da konuşmak için gittiği bakkalda çıkan arbede sonucu bıçakladığını öne sürdü. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aralık Eşme Uşak 3. Sayfa Güncel Haberler

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