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Uşak'ta Asansörün Düşmesi Sonucu 1 Kişi Ağır Yaralandı

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Uşak'ta bir apartmandan düşen asansör nedeniyle 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Asansörün düşmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı

UŞAK - Uşak'ta asansörün düşmesi sonucu 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kemalöz Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde bulunan 12 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zeminden yukarı doğru haraket halindeki asansör ikinci kata geldiği esnada henüz sebebi belirlenemeyen nedenle zemin kata düştü.

Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince asansörün içinde sıkışan S.Ç.S. çıkarıldıktan sonra, 112 sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan yaralının hayati tehlikesi bulunurken, polis ekiplerince ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak'ta Asansörün Düşmesi Sonucu 1 Kişi Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa
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