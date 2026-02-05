Haberler

Uşak'ta 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Uşak'ta 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.T. (23) idaresindeki 64 LV 405 plakalı otomobil, önünde seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan S.Y. (46) yönetimindeki 64 AAU 395 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 64 AAU 395 plakalı otomobil, önünde bulunan M.D. (56) idaresindeki 64 LV 431 plakalı otomobile çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince, sürücülerden S.Y. ve M.D. ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan G.Y. (39) ve S.T. (23) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Yuvaya döndü! Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Yuvaya döndü! Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı