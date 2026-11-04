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Uşak-Afyonkarahisar karayolunda kamyon ile kamyonet çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Uşak-Afyonkarahisar karayolu Derbent köyü yakınlarında kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralı kamyonet sürücüsü ile kamyonette yolcu konumunda bulunan kişiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (42) idaresindeki 35 EMF 13 plakalı kamyon ile S.K. (30) yönetimindeki 64 FN 684 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince kamyonet sürücüsü ile kamyonette yolcu konumunda bulunan Ş.Ö. (19), K.Ü. (28) ve S.Ö. (19) kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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