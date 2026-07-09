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İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 41 düzensiz göçmen yakalanırken, olaya ilişkin 1 organizatör de karada kıskıvrak ele geçirildi.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalanırken, olaya ilişkin 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, 7 Temmuz günü saat 05.11 sıralarında kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu ve şahısların lastik bot ile çıkış yapmaya hazırlandığını tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Akipler, Urla açıklarında tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Bot içerisinde yapılan kontrollerde 24'ü Etiyopya, 17'si Sudan asıllı olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör karada kıskıvrak yakalandı

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı personeli ile karada yürütülen ortak takip neticesinde ise 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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