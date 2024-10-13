Ürgüp'te Tayvanlı Turist Otelde Yaşamını Yitirdi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki AJWA Cappadocia Otel'de kalan 69 yaşındaki Tayvanlı kadın turist, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı AJWA Cappadocia Otel odasında rahatsızlanan Tayvanlı kadın turist hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Tayvanlı turist Lin Hsiao-Heng (69); Mustafapaşa köyünde konakladığı AJWA Cappadocia Otel'in odasında rahatsızlanarak yere yığıldı. Oda arkadaşı tarafından durumun bildirilmesi üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hsiao-Heng; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri otelde inceleme yaptı. Hsiao-Heng'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR