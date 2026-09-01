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İran'dan Ürdün'e Füze Saldırısı

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İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarına balistik füze fırlattı. Hava savunma sistemleri devreye girdi, kent sakinlerine sığınak uyarısı yapıldı. Patlama sesleri komşu İsrail'in Eilat kentinden de duyuldu.

İran'ın ABD'nin yeni saldırılarına misillemeleri sürerken, Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kenti yakınlarında balistik füze saldırısı meydana geldi.

İran, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'daki ABD unsurlarına yönelik misilleme saldırıları başlattı. İran'ın misillemeleri kapsamında Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kenti semalarında balistik füze tespit edildi. Bölgedeki hava savunma sistemleri devreye girerken, kent sakinlerine sığınaklara geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Bölgedeki patlama seslerinin İsrail'in Akabe'ye yakın konumda bulunan Eilat kentinden de duyulduğu kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir füzenin Akabe yakınlarında düştüğü anlar yer aldı. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) daha önce yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına "pişman edici karşılıklar" verilmeye başlandığı bildirilmişti. DMO bu kapsamda, ilk eylem olarak ABD ordusuna ait bir MQ-9 insansız hava aracının (İHA) yeni hava savunma sistemleri kullanılarak düşürüldüğünü bildirmişti. Söz konusu hava aracının, ABD'ye ait düşürülen 50. İHA olduğu savunulmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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