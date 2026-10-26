Ürdün Karak'ta kilise saldırısında ölen 9 kişinin ardından 3 şüpheli gözaltına alındı

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Ürdün'ün Karak ilinde bir kilisede cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Karak vilayetindeki bir kilisede geçen cuma günü cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ürdünlü yetkililerin terör saldırısı olarak nitelendirdiği olayla bağlantılı 3 silahlı şüpheli gözaltına alındı.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, şüphelilerin Karak'ta terk edilmiş bir evde saklanırken tespit edildiğini bildirdi. Devlet medyasında yayımlanan açıklamada, şüphelilerin teslim olmayı reddederek güvenlik güçlerine ateş açtığı, verilen karşılık sonucu üç saldırganın yaralı bir şekilde gözaltına aldığı belirtildi. Güvenlik personelinden yaralanan olmazken şüphelilerin üzerinde çok sayıda ateşli silah ve mühimmat bulundu.

Ürdünlü yetkililer, saldırının "aşırılıkçı teröristler" tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı