Ürdün: "İran topraklarından Ürdün'e 6 füze fırlatıldı"

Ürdün ordusu, İran topraklarından Ürdün'e fırlatılan 6 füzeden 4'ünün imha edildiğini, 2'sinin boş araziye düştüğünü açıkladı.

Ürdün hava savunma sistemleri İran'ın saldırısına karşılık verdi. Ürdün ordusu, İran topraklarından Ürdün'e fırlatılan 6 füzeden 4'ünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, 2'sinin ise boş araziye düştüğünü açıkladı. Saldırıda can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

İran ordusu, sabah saatlerinde Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD'ye ait Muwaffaq Salti Hava Üssü'nü hedef aldığını açıklamıştı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı