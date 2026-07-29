Ürdün, İran’dan fırlatılan 5 füzeyi düşürdü
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran’dan fırlatılan 5 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan 5 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerini hedef almayı sürdürüyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan Ürdün topraklarına şafak vakti bir saldırı düzenlendiğini belirterek, hava savunma sistemlerinin 5 füzeyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha öncesi yaptığı açıklamada, Ürdün'deki ABD üslerini balistik füzelerle hedef aldığını bildirmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı