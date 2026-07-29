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Ürdün, İran’dan fırlatılan 5 füzeyi düşürdü

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Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran’dan fırlatılan 5 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan 5 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerini hedef almayı sürdürüyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan Ürdün topraklarına şafak vakti bir saldırı düzenlendiğini belirterek, hava savunma sistemlerinin 5 füzeyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha öncesi yaptığı açıklamada, Ürdün'deki ABD üslerini balistik füzelerle hedef aldığını bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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