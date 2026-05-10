Haberler

Ordu'da atık malzeme ve paletlerin bulunduğu alanda yangın

Ordu'da atık malzeme ve paletlerin bulunduğu alanda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir zincir marketin atık malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir zincir markete ait atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir zincir market şubesinin atık kağıt ve paletlerini biriktirdiği alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından ekipler, bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede kirliliğe yol açan yanmış atık malzemeler ve çöpler, market çalışanları tarafından toplandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar

İki sevgili terör estirdi! Bir kentimizi ayağa kaldıran olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

Savaşın ortasına gitti, tarih yazdı!
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

Savaşın ortasına gitti, tarih yazdı!
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi

Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi