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Ünye'de Trafik Kazası: Doğalgaz Kamyoneti Marketten Saniyelerle Kurtuldu

Ünye'de Trafik Kazası: Doğalgaz Kamyoneti Marketten Saniyelerle Kurtuldu
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir doğalgaz firması kamyoneti, bir markete çarpmaya ramak kala durdu. İki araç arasında yaşanan çarpışma, çevredekilere derin bir nefes aldırdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında doğalgaz firması kamyoneti markete çarpmaya ramak kala durdu.

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak B. idaresindeki 52 AAB 004 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak karşı yöne geçmeye çalışan Hüseyin Ç.'nin kullandığı doğalgaz firmasına ait 34 FL 9040 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybeden her iki araç sürücüsü bir marketin önünde zor durdu. Kazada kamyonetin markete çarpmaya ramak kala durması, sürücü ve çevredekilere derin nefes aldırdı.

Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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