Ünye'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi 83 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Ünye'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi 83 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğrayan Özgen Soysal, 83 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde eğlence mekanında uğradığı silahlı saldırı sonucu silahlı ağır yaralanan kişi, 83 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 2 Mayıs 2025 tarihinde ilçenin Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgen Soysal, eğlence mekanında oturduğu sırada, aynı iş yerinde yan masada bulunan O.G. ile çıkan tartışma sonucu silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Özgen Soysal, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soysal, tedavi gördüğü hastanede 83 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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