Ünye'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Ünye şehir merkezi istikametine dönmek isteyen Emrullah D. yönetimindeki 55 ADM 784 plakalı motosiklet, Samsun istikametine seyir halinde olan Şuayip Y. idaresindeki 52 AFL 453 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emrullah D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü Şuayip Y.'nin 8 yaşındaki kızı Sudenaz Y. yaralandı. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Ünye Devlet Hastanesi ve Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU