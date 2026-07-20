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Ordu'da kuyumcudan çaldıkları küpeleri başka bir kuyumcuda bozduran kadınlar yakalandı

Ordu'da kuyumcudan çaldıkları küpeleri başka bir kuyumcuda bozduran kadınlar yakalandı
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Ordu Ünye'de iki kadın, bir kuyumcudan çaldıkları küpeleri bozdurup altın almaya çalışırken yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcudan çaldıkları küpeleri bozdurup, parasıyla başka bir kuyumcudan altın almaya çalışan 2 kadın, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerine gelen Deniz G. ve Serap G., tezgahtaki ziynet eşyalarını incelemek istedi. İş yeri sahibi F.B.'den sürekli farklı modeller çıkarmasını talep ederek dikkatini dağıtan şüpheliler, esnafın dalgınlığından yararlanarak iki adet küpeyi alıp iş yerinden ayrıldı. Küpeleri çalan 2 kadın, bu kez başka bir kuyumcuya giderek, çaldıkları küpeleri sattı. Küpelerin çalındığının fark edilmesi üzerine olay, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve bölgedeki diğer kuyumculara bildirildi. Hırsızlık olayının üzerinden çok geçmeden şüpheli kadınlar, Kaledere Mahallesi'nde bulunan başka bir kuyumcuya gitti. Çaldıkları küpelerin parasıyla altın almaya çalıştıkları sırada iş yeri sahibi, 2 kadının dükkanında olduğunu haber verdi. Bunun üzerine bölgeye diğer kuyumcular ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri, Deniz G. ve Serap G.'yi gözaltına aldı. Şüpheli kadınların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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