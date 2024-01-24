Ünye'de Kablo Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı suçuyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına yönelik ihbar aldı. Toplamda 400 metre uzunluğundaki kablonun bulunması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.K.T. (35), M.T. (35), M.T.K. (30) ve E.K. (26) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, suçta kullanıldığı tespit edilen 5 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 18 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU