Haberler

Patlayıcı madde ile dehşet saçtı

Patlayıcı madde ile dehşet saçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin otoparkına el yapımı patlayıcı madde atan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin otoparkına el yapımı patlayıcı madde atıldı.
  • Patlayıcıyı atan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
  • Olay sonrası Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin otoparkına el yapımı patlayıcı madde atan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göbü Mahallesi Aşağı Alan Sokak üzerinde bir süre gezinen K.Ç isimli şahıs, elindeki el yapımı patlayıcı maddeyi bir anda fırlattı.

OTOPARKA İSABET ETTİ

Patlayıcı madde, sokak üzerinde bulunan bir evin araç otoparkına isabet etti. Evde bulunan vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

El yapımı patlayıcı maddeyi attıktan sonra bölgeden kaçan şahıs, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay sonrası Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy'dan bilgi alan Acar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Gözaltına alınan şahsın Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.


Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti

Küçücük çocuk, okuldaki kabusun ardından intihara kalkıştı
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
title