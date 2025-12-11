Patlayıcı madde ile dehşet saçtı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin otoparkına el yapımı patlayıcı madde atan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göbü Mahallesi Aşağı Alan Sokak üzerinde bir süre gezinen K.Ç isimli şahıs, elindeki el yapımı patlayıcı maddeyi bir anda fırlattı.

OTOPARKA İSABET ETTİ

Patlayıcı madde, sokak üzerinde bulunan bir evin araç otoparkına isabet etti. Evde bulunan vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

El yapımı patlayıcı maddeyi attıktan sonra bölgeden kaçan şahıs, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay sonrası Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy'dan bilgi alan Acar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Gözaltına alınan şahsın Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.