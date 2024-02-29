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Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan çarpıcı mesajlar: "Hırsız senin ölün de para etmez"

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Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski bankacı Seçil Erzan'ın telefonundan çarpıcı mesajlar çıktı. Yeni bilirkişi raporuna göre, Erzan'ın kuzeni ve eşi, Erzan'dan paralarını ısrarla talep etti. Paralarını alamayınca da Erzan'a ağır küfürler ederek tehdit ettikleri görüldü.

Yüksek kar getirili gizli fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski bankacı Seçil Erzan davasında yeni bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi. Raporda, Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Özer Yılmaz'ın WhatsApp grubu kurarak ısrarlı bir şekilde paralarını istedikleri, paralarını alamayınca da Erzan'a ağır küfürler ederek tehdit ettikleri görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan dava kapsamında 'özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen diğer 6 şüphelinin İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmaları sürüyor. Davanın 3'üncü duruşması 8 Mart'ta görülecek.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Mahkemenin, incelenmeleri için bilirkişiye gönderdiği sanıklar Seçil Erzan'a ait 4 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ile Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait birer adet cep telefonu ile sim kartlara ilişkin bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

'O PİSLİKLER'

Seçil Erzan'ın telefonunda "Nuri Bey" diye kayıtlı kişiyle arasında geçen mesajlara yer verilen raporda, Erzan'ın, "Bozcaada'ya 300 bin USD borç var çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al o pisliklere kalmasın" şeklinde mesaj gönderdiği, Nuri Bey'in ise "Kim o pislikler" diye sorduğu, Erzan'ın ise "Merve (Özer Yılmaz) ile Tanın (Yılmaz)" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

VOLKAN BAHÇEKAPILI İLE EMRE ÇOLAK'IN BEKLEYİŞİ

Raporda müştekilerden olan Emre Çolak'ın 7 Nisan 2023'te Seçil Erzan'a, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu", "Şaka mı yapıyorsunuz ya", "Seçil Hanım?" şeklinde mesajlar gönderdiği yer aldı. Volkan Bahçekapılı'nın da yine 7 Nisan'da Erzan'a gönderdiği "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın", "Şimdi hocayı arıyorum" şeklindeki mesajlarına yer verildi.

'SENİN ÖLÜN DE PARA ETMEZ'

Seçil Erzan'ın, kuzeni Tanın Yılmaz ile arasındaki yazışmaların yer aldığı raporda Tanın Yılmaz'ın, Erzan'dan parasını istediği, Erzan'ın ise parayı ayarlamaya çalıştığını bildirdiği ifadeler yer aldı. Raporda yer alan mesajlaşmalarda Tanın Yılmaz'ın, Erzan'ın verdiği sözlere inanmadığı görüldü. Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Özer Yılmaz'ın ise Erzan'a, "Bugün bizden çaldıklarından geri ödeme yapmaya başlamazsan yarın show başlasın", "Sana çocuğumuzun geleceği olan, emanet edilen her kurusu kurduğun sahte fona bizden habersiz transfer edip yok etme hakkını kim verdi", "Senin ipini ben çekerim", "Köylü kurnazı foncu", "Bu numaramı da azrailim diye kaydet", "Seni pis lağım faresi foncu. Seni kaçtığın yere kovalayacağım" şeklinde mesajlar gönderdiği, Erzan'ın ise, "Merve beni rahat bırak ben bu işleri çözücem", "Sen gel öldür beni kurtul" dediği, bunun üzerine Merve Yılmaz'ın ise, "Hırsız senin ölün de para etmez" karşılığını verdiği kaydedildi.

PARALARINI ALMAK İÇİN WHATSAPP GRUBU KURDULAR

Bilirkişi raporunda Tanın Yılmaz ile Merve Özer Yılmaz'ın, Erzan'ı da dahil ettikleri bir WhatsApp grubu kurdukları, bu grupta ısrarlı bir şekilde paralarını istedikleri, paralarını alamayınca da Seçil Erzan'a ağır küfürler ederek tehdit ettikleri görüldü.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / 3.Sayfa

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