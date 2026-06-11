Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltı sayısı 23'e yükseldi
İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltı sayısı 23'e çıktı. CHP'li vekilin oğlu Oğuzhan Beker de gözaltına alınanlar arasında.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltı sayısının 23'e yükseldiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamında bazı adres ve iş yerlerinde aramalar yapılırken soruşturmaya ilişkin işlemlerin emniyette sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı