Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e yükseldi. Adresinde 3 gram esrar ele geçirilen Blok 3 olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın, ifade vermek üzere Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair tespitlerin yapıldığı kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ile Muğla'da 25 adrese operasyon düzenlenmişti. 25 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, oyuncu Feyza Civelek, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızının eski eşi Volkan Bahçekapılı, oyuncu Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postaoğlu ile Eda Dora olmak üzere 14 ünlü isim gözaltına alınmıştı. Öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti. Şarkıcı Berkay Şahin, Hanzade Gürkanlar ile Yasemin İkbal'in de adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 17'ye yükselmişti.

Adresinde uyuşturucu madde ele geçirilen Blok 3 jandarmada

Şahısları yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e yükseldi. Adresinde yapılan aramada 3 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilen ve Blok 3 olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın, ifade vermek üzere Jandarma Komutanlığı'na geldi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı