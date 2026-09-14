Haberler

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre ve Ünal Demir tutuklandı

Güncelleme:
+38 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avukat Emek Emre ve Ünal Demir, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avukat Emek Emre ve Ünal Demir, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Çağla Boz hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 12 Eylül tarihinde 5 şüphelinin adresinde arama yapılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Avukat Emek Emre ve Ünal Demir, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Emre ve Demir, hakimlikteki sorgularının ardından tutuklandı. Çağla Boz hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu

Marmara'daki gemi faciasından ilk haber! 12 gün sonra bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldı

Yok artık İsmail Yüksek!
Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber

Eksi 45 puanlı Adana Demirspor'a güzel haber
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor

Tüm Türkiye'nin beklediği büyük heyecan başlıyor
Ordu'da arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşini silahla öldürdü, yeğeni yaralandı

Arazi kavgasında kardeşini vurdu, yeğeni de yaralandı
Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, Instagram sapığı için son sözü söyledi
Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevinden istifa etti

İstanbul'da CHP'li belediye bir kez daha seçime gidiyor