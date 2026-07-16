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Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi işlemleri tamamlandı: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 12 şüphelinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin test işlemleri tamamlandı. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği iddiaları üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu işlemleri tamamlandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan ve aralarında ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 12 şüpheli, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. 12 şüpheli, test işlemleri sonrası savcılık ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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