Ünlülere uyuşturucu operasyonunda merak edilen soruyu Haberler.com'da sordu: Rapçiler neden yok?

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması Türkiye'nin gündemine otururken; Haberler.com'da yayınlanan Magazin Burada programında Dijital İçerik Üreticisi Ömer Aydın, "Şarkı sözlerinde yasaklı maddeler geçen rapçiler neden gözaltında değil?" sorusunu sordu.

Haberler.com'da yayınlanan Magazin Burada programında Dijital İçerik Üreticisi Ömer Aydın, uyuşturucu operasyonuna ilişkin "Şarkı sözlerinde yasaklı maddeler geçen rapçiler neden gözaltında değil?" sorusunu sordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon Türkiye'nin gündemine oturdu.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM VAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORUYU SORDU

19 ünlü isim serbest bırakılırken; herkesin merak ettiği soruyu Haberler.com'da yayınlanan Magazin Burada programında Dijital İçerik Üreticisi Ömer Aydın sordu.

"Şarkı sözlerinde yasaklı maddeler geçen rapçiler neden gözaltında değil?" diyen Aydın, "Rap dünyasını ele alırsak şarkılarından kliplerine kadar yasaklı maddelerin hem isimlerinin hem de etkilemesinin daha fazla erişilebilir olduğunu görüyoruz. Bugün 15 yaşından tutun ne yazık ki 40'lı yaşlara kadar bir sürü insanın dinlediği şarkılar bunlar. Biliyorsunuz 25 yaşında hatta çok daha küçük vergi rekortmeni olmayan, milyon dolarlık arabalara binen rapçiler var. Bu kadar çok büyük kitlelere ulaşmalarına rağmen o isimlerin o dosyada olmaması bazı şeylerin farklı yönden bakılmasını doğruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
