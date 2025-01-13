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Ünlü şarkıcı Seçil Gür'den 'taciz' itirafı! Yaşadıklarını "Herkesin tanıdığı biri" diyerek anlattı

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Ünlü şarkıcı Seçil Gür, 7 aydır sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı. Bu kişinin herkes tarafından tanınan biri olduğunu da sözlerine ekleyen Gür, elindeki delillerle birlikte mahkemeye başvuracağını söyledi.

Bir dönemler ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaşadığı aşk ile manşetleri süsleyen şarkıcı Seçil Gür, son olarak ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Seçil Gür'den 'taciz' itirafı! Yaşadıklarını 'Herkesin tanıdığı biri' diyerek anlattı

"7 AYDIR TACİZE UĞRUYORUM"

Gür, herkesin tanıdığı biri tarafından 7 aydır sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı.

"DURMAK BİLMİYOR"

Şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak daha fazla bu duruma dayanamadığını ifade eden Seçil Gür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5-6 ay dahil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor.

Ünlü şarkıcı Seçil Gür'den 'taciz' itirafı! Yaşadıklarını 'Herkesin tanıdığı biri' diyerek anlattı

"MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIM"

Pazartesi günü tüm yasal haklarını kullanarak elindeki delillerle birlikte mahkemeye başvuracağını belirten Gür, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bazı insanlar var arkadaşlar aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın"

Ünlü şarkıcı Seçil Gür'den 'taciz' itirafı! Yaşadıklarını
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Gündem olmak isteyen biri daha. Aç gtünü beni taciz ettiler de ve gündem ol.Moda hareketler bunlar

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

lütfen adamı mutlu et... ilgi çekmek için laf ediyorsun.

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Haber YorumlarıWalter white:

Zenginlerle yatıp kalkıp randevulaşınca sıkıntı olmuyor mu. Para olmayınca taciz mi oldu adı.

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