Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyet'inde verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı. Konak'a sahneden kalp masajı yapıldığı belirtilirken; ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıktı. Konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı.
SAHNEDE KALP MESAJI
Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Ayrıca Konak'a kalp masajı yapıldığı anlar da kameralarca kaydedildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak'ın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa