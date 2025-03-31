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Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı

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Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyet'inde verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı. Konak'a sahneden kalp masajı yapıldığı belirtilirken; ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıktı. Konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı.

SAHNEDE KALP MESAJI

Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Ayrıca Konak'a kalp masajı yapıldığı anlar da kameralarca kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak'ın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYavuz sivas:

Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasil ölürseniz oyle diriltilirsiniz

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Haber YorumlarıAlkurt:

Allah sifa versin, sözde degil, ozde degerli bir sanatci.

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Haber YorumlarıVatansever:

Rabbim sen mevzuyu biliyorsun

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